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    12:07, 14 Август 2023 | GMT +6

    Сколько платит государство казахстанцам за сданное оружие

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов напомнил о суммах, положенных казахстанцам за сданное оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Граждане, изъявившие желание добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного правонарушения. Что касается вопросов материального возмещения, то сумма выплат за добровольную сдачу зависит от вида оружия, его технического состояния и варьируется от 34 тысяч до 345 тысяч тенге (от 10 до 100 МРП) за каждую единицу», - сказал Асылбек Идрисов на брифинге в МВД.

    По его словам, размеры вознаграждений определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции.

    Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные согласно заключения эксперта-криминалиста огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом, либо состоящие на учете в информационных системах МВД как «зарегистрированное» или «криминальное» оружие, то есть если оружие ранее было зарегистрировано или похищено, утеряно.

    «За самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию выплата не предусмотрена», - добавил А. Идрисов.

    Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Казахстана акция по выкупу оружия приостановлена. С 2012 года казахстанцы сдали более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия.


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