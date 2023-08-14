Сколько платит государство казахстанцам за сданное оружие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов напомнил о суммах, положенных казахстанцам за сданное оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Граждане, изъявившие желание добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного правонарушения. Что касается вопросов материального возмещения, то сумма выплат за добровольную сдачу зависит от вида оружия, его технического состояния и варьируется от 34 тысяч до 345 тысяч тенге (от 10 до 100 МРП) за каждую единицу», - сказал Асылбек Идрисов на брифинге в МВД.

По его словам, размеры вознаграждений определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции.

Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные согласно заключения эксперта-криминалиста огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом, либо состоящие на учете в информационных системах МВД как «зарегистрированное» или «криминальное» оружие, то есть если оружие ранее было зарегистрировано или похищено, утеряно.

«За самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию выплата не предусмотрена», - добавил А. Идрисов.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Казахстана акция по выкупу оружия приостановлена. С 2012 года казахстанцы сдали более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия.