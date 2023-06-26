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Сколько платит фонд медстрахования за ЭКО

Автор:  
Олеся Жуковень
26 Июня 2023, 10:45
Сколько платит фонд медстрахования за ЭКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году с помощью экстракорпорального оплодотворения появились на свет 20 детей. В прошлом году – 103, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор филиала Фонда социального медицинского страхования Лариса Гордеева на брифинге сообщила, что с 2021-го года регион получает около 200 квот на ЭКО. До этого времени выделяли не более 25.

«В прошлом году в области родились 103 ребёнка, 16 из них — двойняшки. Это у тех пар, что проходили процедуру в 2021-м году. За 1 квартал этого года - 20 родов. Процедура входит в перечень услуг обязательного социального медицинского страхования, поэтому застрахованные пациенты могут пройти ее бесплатно. Один цикл ЭКО обходится в 1,2 млн тенге», - отметила Л.Гордеева.

Она добавила, что в целом значительно возросло число оказанных медицинских услуг в рамках ОСМС. В 2019 году зарегистрировали около 740 тыс. консультаций узких специалистов и диагностических исследовании, в 2022-м - 3,6 млн.

«Перед внедрением ОСМС только восемь социально уязвимых категорий населения имели доступ к дорогостоящим КТ и МРТ. В 2019-м году жителям области было проведено более 4,9 тыс. обследований, в прошлом году - около 31,8 тыс. Впервые взрослым пациентам стала доступна медицинская реабилитация при сердечно-сосудистых, неврологических, онкологических заболеваниях и травмах. В прошлом году оказано 410 тыс. таких услуг на сумму более 1,1 млрд тенге. Каждый год финансируются дополнительно операции по замене суставов. Стоимость каждого случая составляет от 720 тыс. до 1,5 млн тенге», - сказала Л.Гордеева.


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