Сколько пациентов с коронавирусом находятся в стационарах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы предоставили данные по количеству заболевших коронавирусом и вакцинированных за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«За 13 февраля зарегистрировано 382 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 346 случаев с симптомами и 36 без симптомов. Выписано – 33, поступило – 55. Итого в инфекционных стационарах (3 310 коек) находятся 1211 человек (77 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 89. На ИВЛ – 23, на неинвазивной ИВЛ – 28, High flow занято – 18 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 4 703 пациента, с симптомами – 4 411 с легкой и средней степенью, без симптомов – 292.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 415 человек, вторым компонентом – 915 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 13 февраля 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 125 275 человека, вторым компонентом - 1 075 950 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 124 326 человек.

На сегодняшний день провакцинированы Pfizer (Comirnaty) 49 016 человек, в том числе беременные - 2 551, кормящие - 10 776 и дети и подростки - 35 689. Ревакцинацию получили 207 296 горожан.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.