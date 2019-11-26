-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:02
-
-
-
-
-
Сколько отчислили алматинцы в Фонд медицинского страхования
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 июля 2017 года по 21 ноября 2019 года в Фонд медицинского страхования поступило 230 млрд тенге. Об этом сегодня на брифинге в акимате сообщил директор филиала по городу Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Город Алматы по-прежнему занимает лидирующую позицию по выплатам в разрезе регионов – пятая часть от всех средств. При этом общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 47,3 млрд тенге за 1 млн 421 тыс. человек. Основная часть поступлений или свыше 44,8 млрд тенге – это отчисления работодателей», - отметил директор филиала.
Также единый совокупный платеж за себя с начала года оплатили более 4900 самозанятых алматинцев на сумму 16,7 млн тенге.
Напомним, что с января 2019 года введен единый совокупный платеж (ЕСП). ЕСП, помимо других видов социальных платежей, также включает в себя оплату за ОСМС, что позволит его плательщикам участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования. Платеж распространяется на физические лица, осуществляющие деятельность с целью получения заработка, которые не использует труд наемных работников, выполняют работы или оказывают услуги физическим лицам. Платеж составляет 1 МРП в городах республиканского значения и областных центрах, и 0,5 МРП для сельского населения. То есть, для Алматы - 2 525 тенге.
По словам Тлеухана Абилдаева, уже проведены работы для успешного внедрения системы страхования: сформирована нормативно-правовая база, утверждена трехуровневая система медицинского обеспечения, готовы информационные системы для внедрения ОСМС.
- Сильнейших пауэрлифтеров Казахстана выявили в Алматы
- В Алматы отказались от SMS-оповещения при землетрясении
- Симуляционный центр подготовки населения к землетрясениям появится в Алматы
- В Алматы 9 тысяч жителей сменили поликлинику
- 18-летнего водителя с кустарными госномерами задержали на дорогах Алматы
- Плотины в ущельях Аксай и Аюсай начнут строить в 2020 году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана