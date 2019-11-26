Сколько отчислили алматинцы в Фонд медицинского страхования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 июля 2017 года по 21 ноября 2019 года в Фонд медицинского страхования поступило 230 млрд тенге. Об этом сегодня на брифинге в акимате сообщил директор филиала по городу Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Город Алматы по-прежнему занимает лидирующую позицию по выплатам в разрезе регионов – пятая часть от всех средств. При этом общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 47,3 млрд тенге за 1 млн 421 тыс. человек. Основная часть поступлений или свыше 44,8 млрд тенге – это отчисления работодателей», - отметил директор филиала.

Также единый совокупный платеж за себя с начала года оплатили более 4900 самозанятых алматинцев на сумму 16,7 млн тенге.

Напомним, что с января 2019 года введен единый совокупный платеж (ЕСП). ЕСП, помимо других видов социальных платежей, также включает в себя оплату за ОСМС, что позволит его плательщикам участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования. Платеж распространяется на физические лица, осуществляющие деятельность с целью получения заработка, которые не использует труд наемных работников, выполняют работы или оказывают услуги физическим лицам. Платеж составляет 1 МРП в городах республиканского значения и областных центрах, и 0,5 МРП для сельского населения. То есть, для Алматы - 2 525 тенге.

По словам Тлеухана Абилдаева, уже проведены работы для успешного внедрения системы страхования: сформирована нормативно-правовая база, утверждена трехуровневая система медицинского обеспечения, готовы информационные системы для внедрения ОСМС.