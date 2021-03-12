Сколько онкобольных скончались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько онкобольных умерли от коронавируса в Казахстане, рассказала председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», главный онколог Минздрава РК Диляра Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С марта прошлого года около 5 600 онкологических пациентов заболели COVID-19 и около 45 за этот период умерли от ковида», - сказала Диляра Кайдарова.

Главный онколог МЗ РК добавила, что по состоянию на 1 января 2021 года, на учете состоят 190 тысяч пациентов с онкозаболеваниями и около 32 тысяч новых случаев было выявлено.

«Сейчас рак молочной железы остается на первом месте, рак легкого по заболеваемости на втором, дальше у нас идет рак желудка и рак кишечника. В структуре смертности рак легкого остается на первом месте, дальше идет рак желудка и на третьем месте рак молочной железы», - сообщила Диляра Кайдарова.

Ранее она рассказала о том, может ли коронавирус привести к онкологическим заболеваниям. «Сейчас проводится много больших исследований по влиянию коронавируса на возникновение рака. Но, во-первых, времени очень мало прошло, данных таких сейчас нет. Единственная проблема, когда после ковида развивается фиброз легких, который тоже является одной из причин возникновения рака легкого. Поэтому пока только такие есть исследования», - сказала Диляра Кайдарова, отвечая на вопросы журналистов.