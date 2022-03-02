Сколько обращений по эвакуации из Украины поступило от казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев уже эвакуировано с территории Украины сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Через границу уже с территории Украины было за эти дни эвакуировано более 450 человек. Ожидается, что сейчас в Киеве собирается группа, во Львове собирается группа, что еще порядка 70-80 человек сегодня перейдут границу», - сказал Шахрат Нурышев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он также сообщил, сколько обращений на эвакуацию поступило от граждан РК.

«На консульском учете стоит около 1,6 тыс, обращения поступили по эвакуации от 660 человек», - уточнил Шахрат Нурышев.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что ситуация на Украине нормализуется.

«Поэтому наше посольство будет отслеживать ситуацию, мы надеемся, что ситуация в Украине нормализуется, потому что переговорный процесс уже начался. Мы приветствуем то, что переговоры идут. Сегодня, насколько я знаю, запланирован второй раунд переговоров. Поэтому нам очень хотелось бы надеяться, что скоро это закончится», - добавил Шахрат Нурышев.



