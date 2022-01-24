Сколько объектов заработали после беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 7700 объектов сферы услуг возобновили свою деятельность после беспорядков. Об этом сообщил заместитель акима Алматы Максат Кикимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя акима, 146 из 149 продовольственных торговых сетей, гипермаркетов и супермаркетов восстановили свою деятельность, оставшиеся три планируют открыться до 28 января. Также начали функционировать 120 крупных промышленных предприятий и 51 рынок.

Что касается непродовольственных торговых объектов Алматы, то на сегодня 99 из 110 возобновили деятельность, 11 оставшихся начнут работу до конца февраля.

Из 93 торгово-развлекательных центров и торговых домов города на сегодня функционируют 87, оставшиеся 6 объектов ведут восстановительную деятельность. К примеру, ТРЦ «Москва» частично запустился, полное восстановление планируется до середины февраля, ТД «Арена» планирует открытие 1 февраля, ТЦ «Сити Центр» - 1 февраля, ТД «Мобилка» - до конца февраля, ТЦ «Променад» - до конца марта, ТРЦ «Азия парк» - первая декада марта, ТРЦ «Алмалы» - до конца августа.

Максат Кикимов добавил, что на сегодня в Алматы работают 190 из 220 АЗС, 23 сетевых АЗС восстанавливают повреждения и будут запущены до конца февраля, 2 сожженных планируют восстановить деятельность до середины мая, 5 несетевых АЗС планируют восстановить деятельность до 30 января.

Большая часть объектов общественного питания в городе уже работает - 3083 из 3100. До середины марта будут запущены 15 объектов, до 1 мая еще два. 975 аптек города также восстановили деятельность.

Ранее сообщалось, что 860 дошкольных организаций возобновили работу в Алматы.