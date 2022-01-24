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Сколько объектов заработали после беспорядков в Алматы

24 Января 2022 16:52
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Сколько объектов заработали после беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 7700 объектов сферы услуг возобновили свою деятельность после беспорядков. Об этом сообщил заместитель акима Алматы Максат Кикимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам заместителя акима, 146 из 149 продовольственных торговых сетей, гипермаркетов и супермаркетов восстановили свою деятельность, оставшиеся три планируют открыться до 28 января. Также начали функционировать 120 крупных промышленных предприятий и 51 рынок.

Что касается непродовольственных торговых объектов Алматы, то на сегодня 99 из 110 возобновили деятельность, 11 оставшихся начнут работу до конца февраля.

Из 93 торгово-развлекательных центров и торговых домов города на сегодня функционируют 87, оставшиеся 6 объектов ведут восстановительную деятельность. К примеру, ТРЦ «Москва» частично запустился, полное восстановление планируется до середины февраля, ТД «Арена» планирует открытие 1 февраля, ТЦ «Сити Центр» - 1 февраля, ТД «Мобилка» - до конца февраля, ТЦ «Променад» - до конца марта, ТРЦ «Азия парк» - первая декада марта, ТРЦ «Алмалы» - до конца августа.

Максат Кикимов добавил, что на сегодня в Алматы работают 190 из 220 АЗС, 23 сетевых АЗС восстанавливают повреждения и будут запущены до конца февраля, 2 сожженных планируют восстановить деятельность до середины мая, 5 несетевых АЗС планируют восстановить деятельность до 30 января.

Большая часть объектов общественного питания в городе уже работает - 3083 из 3100. До середины марта будут запущены 15 объектов, до 1 мая еще два. 975 аптек города также восстановили деятельность.

Ранее сообщалось, что 860 дошкольных организаций возобновили работу в Алматы.

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#Алматы   #Акимат   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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