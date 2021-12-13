Сколько объектов оштрафовали за нарушение карантина в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области мониторинговые группы с начала года провели 36 415 карантинных рейдов, 843 объекта оштрафованы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января по 13 декабря 2021 года членами мониторинговых групп было проведено 36 415 рейдов, охвачено проверкой 185 269 объектов, выявлено 1456 объектов с нарушениями. Со всеми руководителями объектов проведена разъяснительная работа, сделаны предупреждения. По материалам проверок и по материалам, переданным мониторинговыми группами ранее, составлено и применены административные взыскания на 843 объектах на сумму 92 603 485 тенге, в том числе на объектах общественного питания и увеселительных заведениях – 275 протокола», - отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

В состав 268 мониторинговых групп входят представители местных исполнительных органов, Алматинского филиала национальной палаты предпринимателей «Атамекен», правоохранительных органов и СМИ.

Напомним, Алматинская область находится в «зеленой» зоне по степени распространения коронавируса в Казахстане.