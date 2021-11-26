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Сколько объектов образования строят в Акмолинской области

26 Ноября 2021 18:51
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Сколько объектов образования строят в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области ведется строительство пяти детских садов и продолжается строительство и реконструкция 34 объектов образования. Об этом сообщил глава региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ключевым приоритетом остаются вопросы в социальной сфере. Уже в прошлом году мы полностью охватили дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет, охват от 1 до 6 лет достиг 83,5%. Перед регионом стоит задача к 2025 году обеспечить стопроцентный охват детей данной категории. В среднем образовании создаются все условия для повышения эффективности учебного процесса в условиях комбинированного обучения», - сказал во время пресс-конференции в СЦК Ермек Маржикпаев.

На сегодняшний день продолжается строительство и реконструкция 34 объектов образования на 10 млрд тенге, в том числе 16 школ, из которых четыре школы планируется сдать уже в этом году. Это школы на 1200 мест в городе Косшы, на 80 мест - в селе Раздольное, на 300 мест - в селе Максимовка, на 110 мест- в селе Тонкерис и еще два дополнительных корпуса на 960 мест - к школам №1 и 4 в областном центре.

«Тем самым решается вопрос трехсменности в четырех школах. В настоящее время в области ведется строительство пяти детских садов на 1 260 мест», - проинформировал аким.


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#Акмолинская область   #Образование   #Строительство  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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