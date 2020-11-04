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Сколько объектов нарушили карантинные требования в Туркестанской области

4 Ноября 2020 11:41
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Сколько объектов нарушили карантинные требования в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы по контролю за исполнением требований карантинного режима в Туркестанской области продолжают проводить мониторинг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на группу Общественного контроля.

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На данный момент по территории области действуют 52 мобильных группы. С 5 июля по 1 ноября 2020 года они осмотрели 34 373 объекта, на 3 873 объектах зафиксированы нарушения карантинных требований.

Кроме того, с 5 июля по 30 октября по области было выявлено 408 семейных и праздничных мероприятий, а также 9 массовых мероприятий (по состоянию на 30 октября).


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#Туркестанская область   #Общество   #Общественный контроль МИОР  
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