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    17:19, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько объектов нарушили карантин в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговая группа Алматинской области с начала года провела 33 094 рейда и выявила 1439 объектов с нарушениями режима карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со всеми руководителями объектов проведена разъяснительная работа, сделаны предупреждения. По материалам проверок и по материалам, переданным мониторинговыми группами ранее, составлены и применены административные взыскания на 828 объектах на 91 611 000 тенге, в том числе на объектах общественного питания и увеселительных заведениях – 271 протокол», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

    В состав 268 мониторинговых групп входят представители местных исполнительных органов, Алматинского филиала национальной палаты предпринимателей «Атамекен», правоохранительных органов и СМИ.

    Ранее сообщалось , что в Алматинской области количество нарушителей карантина с «красным» и «желтым» статусами выросло до 3931 человека.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
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