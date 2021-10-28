Сколько объектов нарушили карантин в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговая группа Алматинской области с начала года провела 33 094 рейда и выявила 1439 объектов с нарушениями режима карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со всеми руководителями объектов проведена разъяснительная работа, сделаны предупреждения. По материалам проверок и по материалам, переданным мониторинговыми группами ранее, составлены и применены административные взыскания на 828 объектах на 91 611 000 тенге, в том числе на объектах общественного питания и увеселительных заведениях – 271 протокол», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

В состав 268 мониторинговых групп входят представители местных исполнительных органов, Алматинского филиала национальной палаты предпринимателей «Атамекен», правоохранительных органов и СМИ.

Ранее сообщалось , что в Алматинской области количество нарушителей карантина с «красным» и «желтым» статусами выросло до 3931 человека.