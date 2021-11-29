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Сколько новых участковых пунктов полиции появится в Казахстане

29 Ноября 2021 12:55
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Сколько новых участковых пунктов полиции появится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие пять лет запланировано строительство по стране ежегодно по 78 участковых пунктов полиции. Об этом сообщил на брифинге начальник управления профилактической деятельности Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Байкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ближайшие пять лет запланировано строительство по стране ежегодно по 78 участковых пунктов полиции. Министерством с акимами регионов уже заключены соответствующие меморандумы о сотрудничестве. При этом, для удобства населения, будет уделяться особое внимание расположению участковых пунктов полиции с максимальным приближением мест дислокации к обслуживаемым участкам», - сказал Жасулан Байкенов.

К примеру, как отметил представитель МВД, прорабатываются вопросы строительства участковых пунктов в новых ЖК и микрорайонах, а также строятся новые участковые пункты полиции совмещенные с жильем.

«Сведения о месте расположения своего участкового пункта полиции можно узнать на сайтах департаментов полиции. Кроме того, в целях узнаваемости участкового инспектора полиции во всех подъездах и объектах торговли (местах пребывания граждан) размещены буклеты УИП с фотографиями, их контактными данными», - добавил Жасулан Байкенов.

Было отмечено, что с сентября по всей стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», направленное на максимальный охват населения для изучения проблемных вопросов, предупреждения и профилактики правонарушений на обслуживаемых участках.

«Основной задачей данного мероприятия является подворный и поквартирный обход для знакомства с жителями и вновь прибывшими, а также выявления нарушителей и проверки граждан, состоящих на учетах в органах внутренних дел. Проверяются арендные квартиры, рынки и другие места торговли, неблагополучные семьи, а также владельцы гражданского оружия и иностранцы. Параллельно полицией проводятся проверки дачных массивов, объектов строительства, в том числе приостановленных и заброшенных, чердачные и подвальные помещения», - резюмировал Жасулан Байкенов.

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#Строительство   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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