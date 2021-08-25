Сколько новых школ строится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на августовском совещании рассказал о строительстве новых школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на карантинные ограничения, в целях снижения дефицита ученических мест и дальнейшего расширения сети городских образовательных учреждений с прошлого года мы начали реализацию сразу нескольких проектов», - подчеркнул Б. Сагинтаев.

Так, в настоящее время в городе ведется строительство восьми государственных школ на 12 600 мест, а также 17 новых корпусов к действующим школам на 8 263 места.

Девять новых корпусов на 4 150 мест будут введены в эксплуатацию уже к началу этого учебного года, еще восемь на 4 113 мест начнут действовать к концу года. Кроме того, в начале учебного года в городе планируется открыть восемь частных школ на 2 120 мест.

На ближайший период запланировано строительство еще четырех государственных школ на 3 500 мест, 11 новых корпусов на 4 400 мест, а также, совместно с частными инвесторами - реновация четырех школ с увеличением их проектной мощности и открытие пяти частных организаций на 6 тысяч мест.

По плану продолжается также сейсмоусиление и капитальный ремонт зданий нескольких школ. В этой связи была организована временная передислокация учащихся во избежание нарушений учебного процесса.

Б. Сагинтаев поручил управлению комфортной городской среды совместно с управлением образования обеспечить должный контроль за ходом строительных и ремонтных работ, обеспечить их своевременное и качественное завершение.



