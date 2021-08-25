Сколько новых школ построят в Нур-Султане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о работе по обеспечению детей города ученическими местами за счет механизма ГЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все за счет бюджета мы строить не можем. Мы должны создавать условия как для частных инвестиций, так и для механизма ГЧП. В 2019 году мы построили 6 школ, в 2020 году 11 школ, в 2021 году строим 15 школ при двухсменном обучении, обеспечивая 40 тысяч ученических мест. По итогам 2020 года, мы снизили количество трехсменных школ в 2 раза – с 8 до 4х, а переполненных школ – с 22-х до 14-ти», - сказал Алтай Кульгинов на внеочередной сессии маслихата.

По его словам, это процесс перманентный.

«Если мы остановимся, все эти школы станут трехсменными, чего допускать мы не можем. За два года мы поддержали 36 частных проектов по строительству частных школ, из них часть уже реализуется, и в этом году мы уже будем открывать двери этих школ. Сейчас эти школы уже имеют очень большой спрос, это очень важная работа. В следующем году еще столько же школ будем строить», - пообещал аким.

Ранее, А. Кульгинов рассказал о росте населения в столице. За 10 лет количество населения удвоилось – было чуть больше 600 тысяч человек, сейчас 1,2 млн. К 2030 прогнозируется, что количество населения достигнет 2 млн. То есть, процесс урбанизации неотвратим, это мировой тренд, и наш город это тоже ощущает на себе», - подчеркнул аким.







