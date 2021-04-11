Сколько новых школ построено за годы Независимости в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждое заботящееся о своем будущем государство уделяет большое внимание вопросам воспитания и обучения детей. В Казахстане за годы независимости был реализован ряд реформ в сфере образования. Каких результатов удалось добиться благодаря этому и что изменилось в отечественной системе среднего образования и дошкольного воспитания, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Казахстан с момента обретения Независимости является активным участником авторитетных рейтингов. Это подтверждение открытости социально-экономической политики страны.

По данным Министерства образования и науки РК, по Индексу человеческого развития наша страна за последние 10 лет поднялась на 16% и вошла в группу стран с очень высоким человеческим капиталом.

С 2009 года Казахстан принимает участие в рейтинге IMD. По субфактору «Образование» мы улучшили свою позицию с 43 места в 2009 году до 26 места в 2019 году (+17).

В рейтинге Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума за 2019 год Казахстан улучшил свои позиции с 59-го до 55-го места (на 4 позиции).

Дошкольное воспитание и обучение

В условиях экономического коллапса первых лет Независимости Казахстана к 2000 году сеть дошкольных организаций в стране сократилась в 8 раз (в 1991 году – 8 881 единица, 2000 год – 1 089).

По поручению Главы государства обеспечено строительство, восстановление детсадов, ранее арендованные и приватизированные здания детсадов были возвращены, увеличилось количество открытых частных детских садов и мини-центров.

В результате принятых мер охват детей дошкольным воспитанием и обучением увеличился в 9,6 раза - с 10,2% в 1999 году до 98,7% в 2020 году.

Приоритетом в развитии дошкольного образования страны является ГЧП. За последние 20 лет благодаря поддержке государства (отмена лицензирования, упрощение нормативов и выделение госзаказа для частного сектора) количество частных детских садов увеличилось в 28 раз (с 162 до 4 608).

Большое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями в развитии. В 2019 году 28,1% (1 852) дошкольных организаций создали условия для инклюзивного образования, что на 19% выше, чем в 2015 году (9,1%).

Законодательно введен государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание, упрощена процедура лицензирования дошкольных организаций.

Реализованы отечественные программы «Балбөбек» (1996 год), «Қайнар» (2007 год), «Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз» (2008 год) и другие.

С 2016 года внедрена Типовая программа дошкольного воспитания и обучения, где определены базовые навыки, которыми должен владеть дошкольник. В рамках обновления содержания с 2017 года внедрена Система индикаторов оценивания развития умений и навыков детей.

В 2018 году утверждены ГОС дошкольного воспитания и обучения.

С сентября 2019 года по поручению Елбасы внедрена программа раннего развития детей. Это обеспечит развитие социальных навыков и навыков самообучения детей раннего возраста (0-3 лет) и повышение уровня компетентности педагогов и родителей.

Разработана полноценная модель развития дошкольного воспитания и обучения, увеличен охват детей дошкольными организациями.

Для обеспечения прозрачности и мобильности распределения мест в дошкольные организации в городах, районных центрах регионов автоматизирована выдача направлений в детские сады без участия в данной процедуре органов образования, детские сады выбирают сами родители.

100% объекты дошкольного воспитания обеспечены видеонаблюдением.

Общее среднее образование

В республике на сегодня функционируют 7 440 общеобразовательных школ, где обучаются 3,4 млн учащихся.

За годы Независимости общая сеть школ сократилась на 1 401 (в 1991 году – 8 841), в основном за счет закрытия малокомплектных школ (в 1992 году – 3 745, 2020 году – 2 787).

Построено более 1 800 школ, позволивших ликвидировать 4-сменное обучение, сократить 3-сменное обучение, дефицит ученических мест и количество аварийных школ.

Проведена масштабная работа по подключению школ к сети интернет. Охват широкополосным интернетом со скоростью 4 мбит/сек и более достиг 96,8% школ.

С обретением Независимости вариативность содержания образования стала обеспечиваться организациями нового типа. Сеть организаций среднего образования пополнилась частными школами, лицеями, гимназиями, специализированными школами для одаренных детей.

Все классы 100% перешли на обновленное содержание.

Создано 20 Назарбаев Интеллектуальных школ (НИШ) с обновленным содержанием образования, опыт которых поэтапно распространяется на всю систему образования.

Еще одним из достижений Независимого Казахстана является создание Национальной системы оценки качества образования. Используются внутренние (ЕНТ, ВОУД, лицензирование) и международные инструменты оценки качества образования.

Казахстанские школьники участвуют в международных сопоставительных исследованиях PISA, TIMSS, PIRLS, позволивших получить независимую международную оценку образовательных достижений казахстанских учащихся.

С 2017 года начато обучение предметам естественно-научного цикла (ЕНЦ) (информатика, физика, химия и биология) на английском языке по желанию учащихся и от готовности педагогов. Обучение на английском языке предметам ЕНЦ ведется в 525 школах с полным погружением и в 3 814 школе - с элементами преподавания.

Ежегодно растет количество обучающихся по предметам ЕНЦ на английском языке (2017 год – 95 тысяч, 2018 году – 120 тысяч, 2019-м – 180 тысяч, 2020 году - 265 тысяч).

С 2018 года впервые выпускникам школ предоставлена возможность сдавать тестирование на английском языке.

С сентября 2019 года в рамках программы «Рухани жаңғыру» в школах внедрена хрестоматия по Краеведению как дополнительное пособие по предметам «История Казахстана», «География», «Казахская литература», «Музыка» в 5-7 классы (20 часов).

Начиная с 2002 года, в отечественной системе специального образования впервые открыты новые виды специальных организаций образования – реабилитационные центры (РЦ) и кабинеты психолого-педагогической коррекции (КППК). На сегодня функционируют 15 РЦ и 198 КППК.

За 30 лет в институтах повышения квалификации курсовой подготовкой, конференциями, семинарами, вебинарами и другими формами профессионального развития охвачено более 2-х миллионов казахстанских педагогов.

Увеличивается количество педагогов-магистров, работающих в организациях среднего образования. В настоящее время в общеобразовательных школах работает 9 751 педагог-магистр.

Ежегодно в среднем свыше 10 тысяч молодых специалистов приходят работать в школы республики. В 2020 году работы в организации образования прибыло 10 900 молодых специалистов, в том числе 5 411 - в сельские школы.

Для улучшения качественного состава педагогического корпуса с 2018 года внедрена новая система аттестации педагогов.

Педагоги, успешно прошедшие национальное квалификационное тестирование, получают доплату от 30 до 50%, в зависимости от квалификации. На сегодня 158 405 или 50,4% педагогов прошли НКТ.

По поручению Елбасы приняты Законы «О статусе педагога» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя».

Для повышения престижа профессии педагогов сокращена нагрузка с 18 до 16 часов, с 10 до 2 документов уменьшена отчетность учителя.

В 2020 году рост зарплаты педагога составил свыше 45% с учетом увеличения доплат и надбавок, а с января текущего года зарплата увеличена еще на 25%. Педагоги физкультуры получают доплату за ведение кружков и спортивных секций. Увеличен трудовой отпуск с 42 до 56 дней.

По итогам нацквалтеста предусмотрено увеличение зарплаты руководителей школ и их заместителей. Они получают доплату от 30% до 100% от должностного оклада. Установлен запрет на привлечение педагогов к несвойственным функциям.

Охрана прав детей

Защита прав и законных интересов детей – одно из основных направлений национальной политики.

За годы Независимости в республике проведена определенная работа по достижению международных стандартов по улучшению качества жизни детей.

В 2006 году создан Комитет по охране прав детей МОН РК. С 1994 года Республикой Казахстан ратифицированы 15 международных документов, касающихся прав детей. С 2007 года работает Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК.

Функционируют республиканский Совет руководителей организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2008 год), Совет неправительственных организаций (НПО) (2011 год, действуют 283 НПО, занимающиеся вопросами детства), Республиканский совет по программе нравственно-духовного образования «Самопознание» (2013 год).

С 1991 года в Казахстане действуют психолого-педагогические службы, введены должности психологов и социальных педагогов в каждой организации образования.

С 2016 года действует институт Уполномоченного по правам ребенка, осуществляющий свою деятельность в целях обеспечения гарантии прав и законных интересов детей, а также восстановления их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

Сформирована национальная законодательная база правовой защиты детства. Приняты 14 законов, более 200 постановлений Правительства РК, более 700 приказов в сфере охраны прав детей.

Идет сокращение детских домов. За пять лет количество детских домов сократилось на 43 и сегодня составило 97 детских домов с общим контингентом 23 416 детей (2016 год – 27 274 человека).

100% школ обеспечены видеонаблюдением и 99% - теплыми туалетами.