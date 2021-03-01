Сколько новых больниц построили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городах Казахстана построено 16 модульных и реконструировано 3 инфекционные больницы. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для оказания своевременной медицинской помощи населению в городах построено 16 модульных и реконструировано 3 инфекционные больницы, а также введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации», - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что также приняты меры по обеспечению населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

«Введены в эксплуатацию 64 кислородные станции, полностью обеспечена потребность медицинских организаций в аппаратах ИВЛ (3264 единицы). 185 районных больниц на 100% оснащены рентгеновским диагностическим оборудованием.

Служба скорой медицинской помощи усилена путем приобретения 1 367 единиц автотранспорта, достигнута 100% оснащенность парка передвижных медицинских комплексов», - сообщил Алексей Цой.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а также заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации. Было также упомянуто о планах повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения и о намерениях правительства возмещать расходы на средства индивидуальной защиты. Помимо этого, Алексей Цой сообщил о том, что в Казахстане планируется пересмотр тарифов на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 января 2022 года.