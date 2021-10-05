Сколько новых больниц и школ построят в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о планах по строительству новых больниц и поликлиник в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере здравоохранения предусмотрено строительство 16 объектов, в том числе многопрофильная больница в Актау, поликлиника, шесть врачебных амбулаторий, два медицинских пункта и другие», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Он также озвучил планы строительства школ и культурно-спортивных объектов.

«В сфере образования будет построено 24 школы и 11 пристроек. Также пять колледжей будут оснащены современным оборудованием. В сфере культуры и спорта планируется строительство историко-краеведческого музея и драматического театра, стадиона, ледового дворца, трех спортивных комплексов и ряда других объектов», - заключил министр.

Ранее А. Иргалиев представил Комплексный план по развитию Мангистауской области.

«Комплексный план состоит из 15 направлений и 214 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным сферам. Общий объем инвестиций на 2021-2025 годы составляет 2,1 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 338,8 млрд тенге, местного бюджета – 118,3 млрд тенге, а также частные инвестиции – 1,6 трлн тенге», - сообщил глава МНЭ РК.