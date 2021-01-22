Сколько нормативно-правовых актов возвращается на доработку в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько нормативно-правовых актов возвращено на доработку в Казахстане в 2020 году, сообщила вице-министр юстиции РК Наталья Пан на расширенном заседание коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение режима законности осуществляется посредством проведения юридической экспертизы проектов НПА и научной лингвистической экспертизы проектов НПА», - пояснила Наталья Пан.

Спикер сообщила, что за 2020 год Министерством юстиции проведена экспертиза по 37672 проектам правовых актов, из них:

- 109 проектов законов;

- 100 проектов Указов Президента;

- 3 проекта распоряжения Президента;

- 1 130 проектов постановлений Правительства;

- 174 проекта распоряжений Премьер-Министра.

- 36156 нормативных правовых актов центральных и местных органов государственного управления.

« Из них зарегистрировано – 12 895, возвращено на доработку или отказано в регистрации – 94», - уточнила Наталья Пан.

Спикер добавила, что в вопросе ведомственного нормотворчества введение сервисной модели (предрегистрационного согласования проектов) позволила органам-разработчикам устранять замечания органов юстиции на стадии согласования проектов НПА.

Так, за последние два года наблюдается снижение отказов в регистрации (0,2%), а также возвратов на доработку (0,4%), число их составило менее одного процента от поступивших на регистрацию проектов.

«Однако, вследствие некачественной проработки замечаний органов юстиции на стадии согласования каждый проект возвращался на доработку в среднем 3 раза. Научная лингвистическая экспертиза на соответствие проектов на государственном и русском языках проведена в отношении 160 проектов, из них: по проектам законов – 113, по проектам международных договоров – 47. В сравнении с 2019 годом число поступивших проектов актов Президента, Правительства и Премьер-Министра в 2020 году уменьшилось на 1,1%, возвращенных на доработку уменьшилось на 2 %», - сообщила Наталья Пан.

По ее словам, уменьшение возвратов на доработку связано с работой проводимой министерством с юрслужбами госорганов в части анализа допускаемых госорганами ошибок и необходимости их исправления.