Сколько неучтенных и самозахваченных земель в РК – аудит Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов сообщил об итогах аудита неучтенных и неиспользуемых земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании поручения Президента, данного на расширенном заседании Правительства 15 июля 2019 года, проводится аудит всех сельхозземель и оцифровка земельного кадастра. Во второй половине 2019 года министерством совместно с АО «ҚазҒарышСапары» в пилотном режиме создан геопортал для проведения онлайн-мониторинга использования и инвентаризации сельхозземель с помощью космических снимков в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях», - сказал Рустем Курманов на расширенном заседании коллегии Минсельхоза.

В результате, по его словам, в 2019 году в Акмолинской области выявлено 289,2 тысяч га неиспользуемых, 133,6 тыс. га неучтенных и самозахваченных земель. В Северо-Казахстанской – 284,3 тысяч га неиспользуемых, 88,7 тыс. га неучтенных и самозахваченных земель.

«По неучтенным участкам акиматами проводятся работы по их оформлению с направлением уведомления, а по самовольно захваченным и неиспользуемым участкам - материалы готовятся для передачи в суд по их изъятию. В текущем году работа по аудиту будет продолжена в остальных регионах», - отметил спикер.

Он также сообщил, что по поручению Главы государства по выявлению неиспользуемых пастбищных угодий министерством в ноябре 2019 года был закончен детальный анализ обеспеченности пастбищами, которые закреплены за сельхозпредприятиями и населением сел.

«Были сопоставлены нормативы нагрузки на пастбища и фактическое наличие сельхозживотных в разрезе районов, сельских округов и хозяйств. Анализ показал, что практически во всех областях, особенно в южных регионах, наблюдается дефицит пастбищных угодий для местного населения. При этом за действующими хозяйствами закреплено 72,4 млн га пастбищ, из которых почти половина не загружена достаточным поголовьем скота. В этой связи министерством в адрес акимов областей были направлены письма для принятия соответствующих мер по обеспечению использования указанных пастбищ. Результаты уже есть: так, за два месяца 2020 года возвращено в госсобственность около 1,8 млн га пастбищ. Работа в данном направлении продолжается», - заверил вице-министр.

Кроме того, отмечает представитель Минсельхоза, в 2019 году Комитет по управлению земельными ресурсами в рамках осуществления госконтроля за соблюдением земельного законодательства возвратил в госсобственность через суд 1,2 млн. га неиспользуемых земель, из них 37 тысяч га – пашни, 1163 тысяч га – пастбища.

«По указанным землям проводятся работы по их перераспределению новым землепользователям и вовлечению их в сельхозоборот. Также министерством изготовлены почвенные и геоботанические электронные карты открытого доступа по получению данных по баллу бонитета почв и кормоемкости пастбищных угодий. Утвержден План мероприятий, предусматривающий установление до конца 2021 года границ (черты) 2 480 сельских населенных пунктов, что позволит определить фактический размер пастбищных угодий, необходимых для нужд местного населения. На сегодня установлены границы в 1 611 населенных пунктах, требуется установить - в 869», - заключил Р. Курманов.