Сколько неиспользуемых сельхозземель возвращено в госсобственность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько неиспользуемых земель сельхозназначения возвращено в государственную собственность, сообщил глава ведомства РК Ербол Карашукеев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях решения вопроса обеспечения пастбищными угодьями населения Министерством на постоянной основе принимаются меры по возврату неиспользуемых земель в государственную собственность. С 1 января 2021 года повсеместно внедрен космический мониторинг использования сельхозземель. По предварительным результатам космомониторинга по всей республике выявлено 22,4 млн га сельхозземель, в том числе 1,1 млн га пашни и 21,3 млн га пастбищ. Из них возвращено в государственную собственность 3,2 млн гектар, из них 3 млн гектар пастбищ и 223 тысяч га пашни», - проинформировал Ербол Карашукеев.

Кроме того, приняты поправки в земельное законодательство в части сокращения этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель и автоматизации процесса бесконтактного контроля с применением метода космомониторинга.

По словам главы ведомства, в целях создания экономического понуждения к добровольному отказу от неиспользуемых сельхозземель нерадивыми землепользователями в Налоговом кодексе предусмотрено кратное увеличение ставки налога с 10 до 20 раз на неиспользуемые сельхозземли.

«Вопрос обеспечения скота населения пастбищами также планируется решать через кооперирование ЛПХ и предоставления таким кооперативам земельных угодий из земель запаса и резервного земельного фонда. В настоящее время нами разработан и внесен в Мажилис Парламента Республики Казахстан проект закона «О личном подсобном хозяйстве», где все эти моменты нашли свое отражение. В целях определения предельных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения на уровне Правительства Республики Казахстан создается специальная рабочая группа с участием государственных органов, экспертов и научных институтов. Максимальные размеры сельхозземель в разрезе районов (городов), областей предлагается утвердить после разработки Планов земельно-хозяйственного устройства административно-территориальных единиц на сельхозземли и земли других категорий с учетом зонирования земель и принятия совместных решений представительных и исполнительных органов», - отметил Ербол Карашукеев.

По словам министра сельского хозяйства, предельные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения будут утверждены до 1 мая 2022 года.