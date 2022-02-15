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Сколько неиспользуемых сельхозземель возвращено в госсобственность

15 Февраля 2022 12:44
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Сколько неиспользуемых сельхозземель возвращено в госсобственность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько неиспользуемых земель сельхозназначения возвращено в государственную собственность, сообщил глава ведомства РК Ербол Карашукеев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях решения вопроса обеспечения пастбищными угодьями населения Министерством на постоянной основе принимаются меры по возврату неиспользуемых земель в государственную собственность. С 1 января 2021 года повсеместно внедрен космический мониторинг использования сельхозземель. По предварительным результатам космомониторинга по всей республике выявлено 22,4 млн га сельхозземель, в том числе 1,1 млн га пашни и 21,3 млн га пастбищ. Из них возвращено в государственную собственность 3,2 млн гектар, из них 3 млн гектар пастбищ и 223 тысяч га пашни», - проинформировал Ербол Карашукеев.

Кроме того, приняты поправки в земельное законодательство в части сокращения этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель и автоматизации процесса бесконтактного контроля с применением метода космомониторинга.

По словам главы ведомства, в целях создания экономического понуждения к добровольному отказу от неиспользуемых сельхозземель нерадивыми землепользователями в Налоговом кодексе предусмотрено кратное увеличение ставки налога с 10 до 20 раз на неиспользуемые сельхозземли.

«Вопрос обеспечения скота населения пастбищами также планируется решать через кооперирование ЛПХ и предоставления таким кооперативам земельных угодий из земель запаса и резервного земельного фонда. В настоящее время нами разработан и внесен в Мажилис Парламента Республики Казахстан проект закона «О личном подсобном хозяйстве», где все эти моменты нашли свое отражение. В целях определения предельных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения на уровне Правительства Республики Казахстан создается специальная рабочая группа с участием государственных органов, экспертов и научных институтов. Максимальные размеры сельхозземель в разрезе районов (городов), областей предлагается утвердить после разработки Планов земельно-хозяйственного устройства административно-территориальных единиц на сельхозземли и земли других категорий с учетом зонирования земель и принятия совместных решений представительных и исполнительных органов», - отметил Ербол Карашукеев.

По словам министра сельского хозяйства, предельные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения будут утверждены до 1 мая 2022 года.


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#Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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