Сколько нефтепродуктов произведет Казахстан  в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство нефтепродуктов по итогам 2021 года составило 12,7 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из основных видов нефтепродуктов: производство бензина - 4,8 млн тонн, дизельного топлива – 4,9 млн тонн, мазута – 2,4 млн тонн и авиакеросина – 586 тыс тонн. План на 2022 год - 13,3 млн тонн», - сказал Болат Акчулаков.

Также, по данным ведомства, в соответствии с поручением Президента, приказом Министерства энергетики сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов на следующем уровне:

1) бензин марки Аи-92 – 182 тенге за литр;

2) бензин марки Аи-93 – 182 тенге за литр;

3) бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр;

4) дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 230-260 тенге за литр.

«Вместе с тем, в рамках послания Президента «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» будет осуществлена работа по обеспечению аграриев необходимым объемом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам. На сегодня для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей уже выделено 400 тыс тонн дизельного топлива по цене 212 тыс тенге/тонна на НПЗ (176 тенге/литр). С учетом доставки и хранения прогнозная цена для СХТП будет ниже розничных цен в среднем на 15-30 % в зависимости от региона», - отметил Болат Акчулаков.



