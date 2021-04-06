Сколько нарушений выявили при ремонте автодорог в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько нарушений выявлено при ремонте автомобильных дорог в Казахстане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделяется качеству дорожно-ремонтных работ и диагностике состояния автодорог. За прошедший год выявлено 810 нарушений (340 на республиканской и 470 на местной сети) на дорожно-ремонтных объектах республиканской и местной сети», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе заседания Правительства.

Вместе с тем, глава МИИР добавил, что результаты работы показали определенные положительные эффекты, в частности, подрядные организации и эксперты технического надзора стали максимально уделять внимание качеству материалов и соблюдению технологии.

«В текущем году экспертизой качества будут полностью охвачены дорожно-строительные работы по республиканской и местной сети. Будет проведено инструментальное обследование 18 тыс.км республиканской сети, по результатам которого будет разработан комплекс мероприятий по ремонту», - заверил Бейбут Атамкулов.