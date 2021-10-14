Сколько многоквартирных домов создали ОСИ и ПТ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении жилищной политики Алматы предоставили данные по переходу многоквартирных жилых домов с КСК на новые формы управления - объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество (ПТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении отметили, что в городе насчитывается порядка 8645 многоквартирных жилых домов, которые обслуживают более 820 органов управления (КСК, ПК, ПКСК и другие). По данным департамента юстиции Алматы, ликвидировалось около 50 органов управления (КСК, ПКСК).

«С момента введения внесенных поправок в действующее законодательство, управлением совместно с аппаратами акимов районов проведены ряд мероприятий, а именно: утверждена городская Дорожная карта, а также графики проведения собрании среди жителей. Сформировано 8 мобильных групп в разрезе районов (представители жилищной инспекции, аппаратов районных акиматов), с дальнейшим обеспечением организации разъяснительных работ с жителями и руководителями действующих органов управления», - отметили в управлении.

Сообщается, что с начала текущего года по настоящее время проведено 744 собраний с охватом 2343 многоквартирных жилых домов. Аналогичная работа проводилась и в прошлому году, однако из-за вносимых ограничительных мер, в связи с эпидимеологической ситуацией, реализовать реформу в полном объеме не представилось возможным.

По состоянию на сегодняшний день создано 1748 новых форм управления: зарегистрировано 569 объединение собственников имущества (ОСИ) и принято решение образовать 1179 простых товариществ (ПТ).

Отметим, в начале года акимат Алматы разъяснил алгоритм регистрации и создания ОСИ.

Ранее также сообщалось о том, как в Казахстане осуществляется переход из КСК в ОСИ.

Недавно заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр назвал причины затягивания перехода многоквартирных жилых домов к новым формам управления.