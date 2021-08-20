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Сколько месторождений находятся на госбалансе в РК

20 Августа 2021 13:30
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Сколько месторождений находятся на госбалансе в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал о поставленных на госбаланс месторождениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С целью укрепления минерально-сырьевого потенциала и обеспечения сырьевой базы действующих предприятий с 1991 года, по результатам проведенных геологоразведочных работ, на Госбаланс впервые поставлены запасы 135 месторождений углеводородного сырья, 99 месторождений и участков подземных вод, 224 месторождений твердых полезных ископаемых, в том числе 94 – золота, 14 – меди, 19 – марганцевых руд, 16 – железных руд, 4 – полиметаллов и т.д», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.

Также по его словам, наращена сырьевая база изученных ранее месторождений.

«Прирост утвержденных запасов по основным видам полезных ископаемых по результатам геологоразведочных работ за счет инвестиций недропользователей составил: золота - почти 2 тыс. тонн; урана – 469 тыс. тонн; марганцевой руды – 160 млн тонн, железной руды - 2,9 млрд тонн; нефти – 2,5 млрд тонн; газа – более 500 млрд кубометров; конденсата – 277 млн тонн», - заключил спикер.


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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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