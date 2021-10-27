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    17:40, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько медучреждений построят в РК до 2025 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в Первом Международном форуме по медицинской технике «Medtech». Форум состоялся в рамках 17-й Казахстанской международной выставки – Astana Zdorovie 2021.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК.

    В мероприятии принимают участие ведущие отечественные и зарубежные фармацевтические компании, разрабатывающие и производящие лекарственные препараты.

    Обращаясь к участникам форума, Е. Тугжанов отметил, что проведение форума в период пандемии является актуальным: «Пандемия показала, что сегодня необходимо не только обеспечивать себя вакцинами, лекарственными средствами, но и медицинским оборудованием. В Казахстане мы определили для себя это приоритетом. У нас имеется большой потенциал и возможности».

    Вице-Премьер сообщил, что во исполнение поручения Главы государства Правительством был принят специальный Комплексный план по развитию фармацевтической отрасли Казахстана, реализацию который позволит к 2025 году увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства до 50%.

    Говоря о дальнейшем развитии инфраструктуры системы здравоохранения Е. Тугжанов заявил, что до 2025 года планируется построить не менее 20 современных больниц, 3 онкологических центра, 12 лабораторий, Центр для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий. При их оснащении медицинским оборудованием приоритет будет отдаваться отечественным производителям.

    Также вице-Премьер посетил павильоны участников выставки и пожелал представителям фармкомпаний и производителям медицинской техники плодотворной работы.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Правительство РК Строительство
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