Сколько медучреждений построят в РК до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в Первом Международном форуме по медицинской технике «Medtech». Форум состоялся в рамках 17-й Казахстанской международной выставки – Astana Zdorovie 2021.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК.

В мероприятии принимают участие ведущие отечественные и зарубежные фармацевтические компании, разрабатывающие и производящие лекарственные препараты.

Обращаясь к участникам форума, Е. Тугжанов отметил, что проведение форума в период пандемии является актуальным: «Пандемия показала, что сегодня необходимо не только обеспечивать себя вакцинами, лекарственными средствами, но и медицинским оборудованием. В Казахстане мы определили для себя это приоритетом. У нас имеется большой потенциал и возможности».

Вице-Премьер сообщил, что во исполнение поручения Главы государства Правительством был принят специальный Комплексный план по развитию фармацевтической отрасли Казахстана, реализацию который позволит к 2025 году увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства до 50%.

Говоря о дальнейшем развитии инфраструктуры системы здравоохранения Е. Тугжанов заявил, что до 2025 года планируется построить не менее 20 современных больниц, 3 онкологических центра, 12 лабораторий, Центр для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий. При их оснащении медицинским оборудованием приоритет будет отдаваться отечественным производителям.

Также вице-Премьер посетил павильоны участников выставки и пожелал представителям фармкомпаний и производителям медицинской техники плодотворной работы.