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    13:28, 04 Май 2021 | GMT +6

    Сколько медработников заболели коронавирусом в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько врачей заболели коронавирусом в Алматы за 2020 год, рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2020 года было зарегистрировано более 1600 заболеваний медицинских работников, в том числе коронавирусной инфекцией - более 1400 и пневмонией неустановленной этиологией - более 200 случаев. С профессиональной деятельностью было связано более 900 случаев, это коронавирусные инфекции и пневмония с неустановленной этиологией - более 170 случаев», - ответила спикер в ходе брифинга в РСК.

    Ранее Асель Калыкова сообщила, что в Алматы продолжается рост симптомных больных коронавирусом. На сегодня в инфекционных стационарах (6060 коек) физически находятся 3767 человек. Задействовано 58,3% коечного фонда, занятых реанимационных коек - 51,6%.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
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