Сколько медработников заболели коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько врачей заболели коронавирусом в Алматы за 2020 год, рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2020 года было зарегистрировано более 1600 заболеваний медицинских работников, в том числе коронавирусной инфекцией - более 1400 и пневмонией неустановленной этиологией - более 200 случаев. С профессиональной деятельностью было связано более 900 случаев, это коронавирусные инфекции и пневмония с неустановленной этиологией - более 170 случаев», - ответила спикер в ходе брифинга в РСК.

Ранее Асель Калыкова сообщила, что в Алматы продолжается рост симптомных больных коронавирусом. На сегодня в инфекционных стационарах (6060 коек) физически находятся 3767 человек. Задействовано 58,3% коечного фонда, занятых реанимационных коек - 51,6%.