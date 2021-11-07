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Сколько медалей выиграл Казахстан на чемпионате мира в Белграде

7 Ноября 2021 00:19
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Сколько медалей выиграл Казахстан на чемпионате мира в Белграде

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры выступили на чемпионате мира-2021 по боксу в Белграде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На чемпионате мира Казахстан выиграл пять медалей: две золотые, две серебряные и одну бронзовую.

«Золото» чемпионата мира завоевали Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов. Серебряными призерами стали Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов. Бронзовую медаль в актив команды Казахстана принес Абылайхан Жусупов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил призеров ЧМ по боксу.

«Поздравляю Темиртаса Жусупова и Сакена Бибосынова, завоевавших золото, Махмуда Сабырхана и Серика Темиржанова, ставших серебряными призерами, и капитана национальной сборной Аблайхана Жусупова, занявшего третье место на чемпионате мира по боксу! Желаю успехов нашим боксерам!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Сборная Казахстана по боксу произвела фурор на чемпионате мира в Белграде.

Напомним, на ЧМ-2021 в Белграде сборную Казахстана представляли тринадцать боксеров: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Бек Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Нурлан Сапарбай (+92 кг).




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Автор:

Гульмира Байзакова

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