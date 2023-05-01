Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня единства народа Казахстана пресс-служба Бюро национальной статистики РК сообщила, сколько людей разных национальностей проживает в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ».

«На сегодня численность населения Казахстана составляет 19 808 430 человек. Из них 70,6% – казахи, доля русского населения – 15,1%, узбеков – 3,2%, украинцев – 1,9%, уйгуров – 1,5%, немцев – 1,1%, татар – 1,1%, азербайджанцев – 0,7%, корейцев – 0,6% и другие национальности. Самая большая численность казахов проживает в Туркестанской области – 1,5 млн, больше всего русских от их общего числа проживает в Алматы – 428 тысяч, узбеков в Туркестанской области – 378 тысяч человек, украинцев в Костанайской области – 86 тысяч, из 297 тысяч уйгуров большинство проживает в Алматинской области – 120 тысяч человек. В нашей стране есть еще представители таких этносов, как гагаузы, лезгины, кумыки, аварцы, всего в Казахстане, под единым шаныраком, проживают представители 124 национальностей», - сообщили в Бюро национальной статистики.