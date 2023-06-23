Сколько ливневок построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске взялись за строительство ливневой канализации. Подробности корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в городском акимате.

По информации горакимата, государственное коммунальное предприятие «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» разработало план мероприятий по ремонту существующих и обустройству новых арычных систем водоотведения. Учли в нем подтопления, которые случаются весной в микрорайонах «Зайсан», «Береке», Подгора и Рабочем поселке. Готовы сметные документации на 116 млн тенге, работы начались и завершить их планируют нынешней осенью.

«Разработаны три проекта, которые прошли государственную экспертизу. Предусмотрено строительство придорожной открытой системы водоотвода ливневых стоков в пределах улиц микрорайона «Солнечный-2» протяженностью 4,7 км, в пределах улиц Шухова и Ломоносова протяженностью 0,7 км и 3,4 км, соответственно. Общая сумма проектов – более 522 млн тенге. В настоящее время ведется заготовка материалов, к работам приступят с июля», - сообщили в пресс-службе.

В планах - три проекта по строительству систем водоотведения на участке улицы Калинина протяженностью 2,1 км, улицы Гастелло протяженностью 0,7 км и улицы Мусрепова с двух сторон общей протяженностью 2,4 км.

Общая протяженность сети ливневой канализации по Петропавловску - 196 км. В том числе 100 км – закрытой. За последние три года в городе построили 29 км новых сетей ливневых канализаций.

Плохо работающие или совсем неработающие ливневки – давняя проблема города. Некоторые улицы весной или после сильного дождя превращаются в Венецию местного значения. Вода заходит в подвалы домов, разрушает дороги. Еще в 2018-м году члены общественного совета отмечали, что последствия неработающих ливневок могут быть плачевными. В 2020-м году бывший аким Петропавловска Булат Жумабеков обещал, что ливневую канализацию восстановят в течение пяти лет.