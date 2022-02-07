+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько личных подсобных хозяйств насчитывается в Казахстане

7 Февраля 2022 15:40
Поделиться:
Сколько личных подсобных хозяйств насчитывается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в стране насчитывается порядка 1,6 млн личных подсобных хозяйств. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе презентация законопроекта «О личном подсобном хозяйстве» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Оказывать господдержку личным подсобным хозяйствам намерены в Казахстане
Местные исполнительные органы планируют наделить дополнительными полномочиями в части развития ЛПХ Около половины скота находится в личных подсобных хозяйствах – Минсельхоз Владельцы личных подсобных хозяйств вынуждены реализовывать продукцию по заниженным ценам – Павел Казанцев

Глава МСХ сообщил, что личными подсобными хозяйствами по итогам 2020 года произведено 2,6 трлн тенге продукции сельского хозяйства, или 41,5% всей продукции.

«При этом этот вид деятельности не урегулирован отдельным законодательным актом, не определен их статус. По сути дела ЛПХ работают, не имея законодательной основы», - сказал Ербол Карашукеев.

Кроме того, по словам министра, удовлетворяя львиную долю потребности внутреннего продовольственного рынка ЛПХ лишены мер государственной поддержки.

«Остаются нерешенными их такие проблемные вопросы, как дефицит пастбищных и сенокосных угодий, экономическая недоступность кормов, сбыт выращенной продукции по справедливой цене, обеспечение материально-техническими ресурсами и т.д.», -добавил Ербол Карашукеев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Оказывать господдержку личным подсобным хозяйствам намерены в Казахстане
Местные исполнительные органы планируют наделить дополнительными полномочиями в части развития ЛПХ
Около половины скота находится в личных подсобных хозяйствах – Минсельхоз
Владельцы личных подсобных хозяйств вынуждены реализовывать продукцию по заниженным ценам – Павел Казанцев
Популярное
1 Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
2 Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
3 Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
4 Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
5 «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
6 Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022
Читайте также
Минсельхоз обследовал 96 млн га сельхозугодий
Агроформирование, акимат и сельчане подписал меморандум в СКО
Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив