Сколько личных подсобных хозяйств насчитывается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько личных подсобных хозяйств насчитывается в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в стране 1,6 млн. ЛПХ, в них сосредоточено около половины скота страны, и они удовлетворяют почти половину потребности внутреннего рынка страны в животноводческой продукции, практически не имея никакой поддержки со стороны государства», - сказал Ербол Карашукеев.

Более того, как отметил министр, все еще остаются нерешенными вопросы обеспечения их пастбищными угодьями и кормами. И данная проблема с каждым годом обретает особую актуальность.

«Это доказала засуха текущего года, из-за которой особенно сильно пострадала Мангистауская область. По сути дела, этот год наглядно показал высокую уязвимость нашей животноводческой отрасли от капризов погоды. Буквально вчера я встречался с фермерами регионов страны. Выслушав их, я еще раз убедился, что для решения этой проблемы нужны системные меры, а не разовые мероприятия», - добавил Ербол Карашукеев.