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Сколько льготного дизтоплива уже отгружено аграриям Казахстана

Автор:  
Серик Сабеков
23 Августа 2022, 12:16
Сколько льготного дизтоплива уже отгружено аграриям Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году на осенне-полевые работы выделено 423,5 тыс. тонн дизельного доплива. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году на осенне-полевые работы выделено 423,5 тыс. тонн. В июле отгружено 106,6 тыс. тонн, в августе оплачено за 148,2 тыс. тонн», - сказал Болат Акчулаков.

Министр заверил, что поставка дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям с нефтеперерабатывающих заводов осуществляется на приоритетной основе. Министерством ведется постоянный мониторинг отгрузок.

«Цена для сельхозтоваропроизводителей по согласованию с ресурсодержателями определена на уровне 222 тыс. тенге за тонну, или 184 тенге за литр. С учетом доставки и хранения цена для сельхозтоваропроизводителей ниже розничных цен на 15-25% в зависимости от региона», - добавил Болат Акчулаков.

Фото: economictimes.indiatimes.com



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