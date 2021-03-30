НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько льготного дизельного топлива отгружено аграриям на проведение весенне-полевых работ, сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях проведения весенне-полевых работ 2021 года Министерством энергетики совместно с Министерством сельского хозяйства утвержден график закрепления областей за НПЗ по поставке дизельного топлива на полевые работы 2021 года, в рамках которого потребность для сельхозтоваропроизводителей утверждена в объеме 380 тысяч тонн», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

Министр сообщил, что по состоянию на 29 марта текущего года исполнение составляет:

- в феврале - 90%, из плановых 16,6 тысячи тонн отгружено 14,8 тысячи тонн;

- в марте - 43%, из плановых 115,7 тысячи тонн отгружено 50,3 тысячи тонн.

По графику планируется отгрузить 107 тысяч тонн в апреле, 125,4 тысячи тонн - в мае и 15 тысяч тонн - в июне.

Отгрузка осуществляется в соответствии с оплатой.