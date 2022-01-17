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Сколько квартир пострадало в ходе беспорядков в Алматы

17 Января 2022 13:55
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Сколько квартир пострадало в ходе беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев рассказал о квартирах, пострадавших во время массовых беспорядков в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе аппаратного совещания отметил, что в ходе беспорядков пострадали квартиры, расположенные рядом с площадью Республики, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева. Он заявил, что восстановление производится за счет местного бюджета.

«На сегодняшний день обследовали 37 квартир. Сейчас специалисты проводят снятие размеров. На это уйдет несколько дней. Но мы к работам пока приступить не можем, об этом оповестили КСК и жителей, поскольку в ближайшие два дня проводятся следственные мероприятия. Мы параллельно работаем. Вопрос на контроле», - рассказал Мухит Азирбаев.

Мухит Азирбаев также сообщил, что на сегодня в городе определены 243 объекта, которые подлежат восстановлению. Из них 27 - объекты государственных учреждений, 216 - объектов МСБ. По некоторым уже начаты работы.

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#Алматы   #ЧП-2022  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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