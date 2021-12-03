+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.76 EUR 493.41
RUB 5.89 CNY 68.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько кормов для скота заготовлено на зиму, рассказал глава Костанайской области

3 Декабря 2021 18:30
Поделиться:
Сколько кормов для скота заготовлено на зиму, рассказал глава Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области заготовлено необходимое количество кормов для скота. Об этом на брифинге в СЦК сообщил глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Шымкентский фермер обвиняется в хищении госсубсидий на 400 миллионов тенге
Сколько земель сельхозназначения возвращено в госсобственность в Костанайской области Зерноперерабатывающий комплекс запустят в Аркалыке В Костанайской области завершается строительство мясоперерабатывающего комплекса

«Погодные условия неблагоприятно отразились на росте травы для сенокошения. Тем не менее, на период зимовки скота во всех регионах области заготовлено потребное количество кормов всех видов – более 1 млн тонн сена, 218 тыс. тонн сенажа, 244 тыс. тонн силоса, 877 тыс. тонн соломы», - сказал Архимед Мухамбетов.

Было отмечено, что для снижения последствий неблагоприятных погодных факторов из местного бюджета выделено около 1 893 млн тенге на удешевление стоимости кормов для маточного поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, лошади).



Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Шымкентский фермер обвиняется в хищении госсубсидий на 400 миллионов тенге
Сколько земель сельхозназначения возвращено в госсобственность в Костанайской области
Зерноперерабатывающий комплекс запустят в Аркалыке
В Костанайской области завершается строительство мясоперерабатывающего комплекса
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
2 Девушка совершила самоубийство в Алматы
3 Вооруженный мужчина ворвался в магазин в Алматинской области
4 В Казахстан из Германии экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске
5 Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге
6 Подростка подозревают в мошенничестве с онлайн-кредитами в Степногорске
Читайте также
Завод по авторесайклингу запустят в Костанае
О развитии ветроэлектростанций рассказал аким Костанайской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Девушка совершила самоубийство в Алматы
Вооруженный мужчина ворвался в магазин в Алматинской области
В Казахстан из Германии экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске
Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге
Подростка подозревают в мошенничестве с онлайн-кредитами в Степногорске
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив