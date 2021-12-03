Сколько кормов для скота заготовлено на зиму, рассказал глава Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области заготовлено необходимое количество кормов для скота. Об этом на брифинге в СЦК сообщил глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Погодные условия неблагоприятно отразились на росте травы для сенокошения. Тем не менее, на период зимовки скота во всех регионах области заготовлено потребное количество кормов всех видов – более 1 млн тонн сена, 218 тыс. тонн сенажа, 244 тыс. тонн силоса, 877 тыс. тонн соломы», - сказал Архимед Мухамбетов.

Было отмечено, что для снижения последствий неблагоприятных погодных факторов из местного бюджета выделено около 1 893 млн тенге на удешевление стоимости кормов для маточного поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, лошади).



