Сколько казахстанских подростков страдают ожирением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 16% казахстанских детей ежедневно употребляют напитки с содержанием сахара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 2013 по 2018 год, отмечается прирост объема производства ССН (сахаросодержащих напитков) на 25% и как следствие рост потребления ССН на 13%. По данным эпиднадзора за ожирением среди детей (COSI - 2020 год), ежедневно употребляют ССН 16,7% детей в возрасте 6-9 лет», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства РК.

По ее словам, распространенность избыточной массы тела среди детей 6-9 лет составляет 20,6%, в том числе ожирением страдают 6,6% детей.

«Отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом на 62%, так если в 2015 году этот показатель составлял 173 на 100 тысяч населения, то в 2021 году этот показатель составил 280 на 100 тысяч населения», - заключила министр.

Напомним, Казахстан попал в список стран с самым нездоровым питанием.





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