Сколько казахстанцев страдают шизофренией

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 24 мая отмечается Всемирный день шизофрении. Специалисты, работающие в сфере психического здоровья, рассказали с какими сложностями сталкиваются пациенты и опасны ли для общества люди с психическими расстройствами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шизофрения - распространенное психическое заболевание, которое проявляется нарушениями мышления, восприятия, эмоционально-волевыми расстройствами и неадекватным поведением.

По данным ВОЗ, каждый восьмой житель планеты (970 миллионов человек) имеет то или иное расстройство психики. Среди тяжелых психических расстройств одним из самых распространенных является шизофрения. Согласно статистическим данным, в прошлом году в Казахстане количество зарегистрированных лиц с впервые в жизни установленными психическими и поведенческими расстройствами без употребления психоактивных веществ составило 11 468 человек, из них с диагнозом шизофрения - 577. Всего по состоянию на 31 декабря 2022 года по РК количество лиц, состоящих на динамическом наблюдении с психическими и поведенческими расстройствами без употребления психоактивных веществ составило 193 277 человек, из них с диагнозом шизофрения - 38 435.

Недавно специалисты при поддержке фармацевтической компании изучили состояние ментального здоровья жителей Казахстана и провели социологический опрос. Согласно проведенному опросу, основными симптомами шизофрении казахстанцы считают галлюцинации, переменчивость настроения, раздвоение личности, навязчивые идеи, агрессия - эти проявления смогли назвать около 50% опрошенных. Гораздо меньше людей знает, что к симптомам шизофрении относятся также эмоциональная отстраненность, склонность к суициду, нарушение сна, равнодушие к жизни, ступор.

Президент РОО «Ассоциация специалистов, работающих в сфере психического здоровья», доктор медицинских наук, профессор Сагат Алтынбеков пояснил, что больной шизофренией, действительно, может выказывать агрессию, но это бывает редко и зачастую она направлена на него самого, на семью, на близких.

«Что касается таких признаков, как эмоциональная отстраненность, замкнутость - они становятся особенно выраженными после психоза или непосредственно перед его развитием. Нужно бить тревогу, если у человека пропадает желание к чему-либо. Он отдаляется от общества, становится ленивым, нерешительным и незаинтересованным. Он ничего не делает, пока ему не напомнят. Возникают проблемы с принятием решений», - сказал специалист.

По его словам, многие пациенты, страдающие шизофренией, не представляют опасность для общества.

«По статистике не более 25-30% таких пациентов представляют опасность для общества. Они проявляют агрессию, но только в той мере, если они не будут обращаться вовремя к врачам, не будут принимать меры. Они не должны быть изолированы от общества, если они будут изолированы, то пациент не вылечится никогда. В этом случае задача специалистов - создать условия, чтобы они не ощущали себя изгоями. Сейчас люди спокойно ходят, лечатся. Лечение идет полностью за счет государства и большей части анонимно», - добавил Сагат Алтынбеков.

Он добавил, что при правильной квалифицированной помощи можно добиться длительной ремиссии и существенного улучшения качества жизни больных шизофренией. Методы лечения шизофрении включают, в первую очередь, медикаментозное лечение, а также семейную и когнитивно-поведенческую терапии, психосоциальную реабилитацию.

«Психосоциальная реабилитация подразумевает, что общество должно принимать таких людей и помогать им адаптироваться в социальной среде. Общество и семья могут спасать жизни и здоровье людей с нарушением психического здоровья, просто больше узнавая об их особенностях и не отстраняясь от них. Если следовать предписаниям психиатра и заботиться о своем здоровье, то шансы на качественную жизнь пациентов увеличиваются», - подчеркнул он.

Вице-президент, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии КазНМУ, психиатр-психотерапевт высшей категории Бельгибай Шахметов также считает, что общество должно знать больше о шизофрении - это позволит сформировать правильное отношение к людям с таким диагнозом.

«От этого во многом зависит качество жизни пациентов, возможность получать адекватное лечение и социализироваться. Психические расстройства - тема, требующая активного обсуждения и развенчания стереотипов, из-за которых люди не торопятся обращаться за профессиональной помощью, заметив проблемы с психикой у себя или близких и запускают свое состояние. Им кажется, что подтверждение наличия психического расстройства сделает их изгоями в обществе», - добавил он.

Бельгибай Шахметов заявил, что у пациентов с шизофренией бывают периоды обострения и ремиссии.

«В период ремиссии «шизофреник» может быть адекватным и работать весьма прилично, создавать шедевры. К примеру, философ Ницше, художник Ван Гог страдали этим заболеванием, но тем не менее оставили свой след в истории. Поэтому отношение к ним должно быть правильным», - заметил спикер.

Несмотря на рекомендации специалистов, каждый пятый респондент, участвовавший в социологическом опросе, считает, что люди с шизофренией вызывают у него страх. Почти треть казахстанцев испытывают замешательство, столкнувшись с такими людьми. У 17% они вызывают недоверие, а у 9% - и вовсе презрение. Однако большинство (53%) опрошенных, говоря о своем отношении к больным шизофренией, все же утверждали, что относятся к ним с сочувствием.

Врач психиатр высшей категории, заведующая женским клиническим отделением Республиканского научно-практического центра психического здоровья Айгуль Ембергенова заметила, что люди, страдающие шизофренией к специалистам обращаются на поздней стадии. Хотя должно быть наоборот.

«Мы с родственникам пациентов часто проводим беседу и стараемся объяснить, что шизофрения - это такое же любое соматической заболевание. Эта болезнь может дать такие же обострения, как и другие. Мы к каждому пациенту индивидуально подбираем терапию, на этой поддерживающей дозе пациент должен быть дома, амбулаторно принимать медикаменты строго под контролем родственников. Объясняем родственникам, что это заболевание лечится, если пациент будет вовремя принимать лечение и придерживаться той дозы, которую мы подобрали. Но у нас есть пациенты, которые не хотят принимать заболевание. Однако основной контингент сейчас воспринимает это, как заболевание, с которым можно жить полноценно. Наша главная цель - это вернуть человека в социум. Мы им говорим, что у него есть такие же права, как у всех, он может работать, занимать хорошую должность, жениться, иметь детей», - заявила спикер.

Она ответила, что родственники должны обратить внимание на поведение своего ребенка, чтобы распознать болезнь.

«Если ребенок быстрый, активный, шустрый, и вдруг он закрылся, ведет себя обгорожено, ни с кем не хочет общаться, то это один из признаков негативного симптома. Здесь нужно обязательно обращаться к специалистам», - заявила она.

Сообщается, что начало заболевания чаще всего приходится на поздний подростковый возраст и в возрасте от 20 до 30 лет. Средний возраст страдающих шизофренией составляет 35-40 лет. При хорошем лечении продолжительность жизни достаточно большая.