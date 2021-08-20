Сколько казахстанцев скончались после вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев скончались после вакцинации, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы проанализировали период с февраля по июль включительно за 2021 год. Всего от коронавирусной инфекции скончались 4969 человек, из них 115 человек - граждане, которые были вакцинированы. То есть, это составляет 2,3 % от общего количества умерших. Подавляющее большинство скончавшихся, это 97,7%, - граждане, которые не были вакцинированы. У нас есть раскладка в разрезе регионов. Те люди, которые были вакцинированы и скончались, они имели хронические заболевания, которые привели в принципе к утяжелению состояния и привели к летальному исходу», - прокомментировал министр здравоохранения на брифинге в СЦК.

По его словам, для хронических заболеваний медотводы нужны в острой фазе.

«Для «хроников», наоборот, рекомендуется получение вакцины. Это зона риска. У больных с хроническими заболеваниями часто бывает, что не всегда появляются антитела. Здесь есть определенный элемент. Но еще раз хочу подчеркнуть, что подавляющее большинство граждан, которые скончались, не были вакцинированы. Все тяжелые заболевания в основном были связаны с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями органов дыхания. Это ключевые тяжелые заболевания, которые сопровождались у этих пациентов», - сказал он.

Министр также пояснил, сколько человек скончалось в разрезе регионов.

«Всего 115 по Казахстану скончались после вакцинации. Акмолинская область - 2, Актюбинская – 5, Алматинская - 3, Алматы – 17, Атырауская область -1, ВКО -1, Жамбылская -6, ЗКО -4, Карагандинская область -9, Костанайская область – 1, Кызылорда -2, Мангыстауская область -2, Нур-Султан -32, Павлодарская -2, СКО – 1, Туркестанская – 0, Шымкент -27», - отметил министр.