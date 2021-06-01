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    09:22, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанцев привилось от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев получили прививки от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день использовано порядка 3,2 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 2 131 519 тыс. человек, что составляет 21% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 1 074 954 человек», - сказал Алексей Цой.

    Глава Минздрава заверил, что вакцины на сегодня достаточно.

    «На сегодняшний день в прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцин. Порядка 330 тыс. первого компонента и 811 тыс. второго компонента. Дополнительно в июне ожидается поставка порядка 2 млн двойных доз вакцин от коронавируса», - добавил Алексей Цой.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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