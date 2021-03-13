Сколько казахстанцев привились вакциной от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько казахстанцев привились вакциной, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На начальном этапе мы на сегодняшний день привили уже порядка 59 тысяч человек, это не маленькое количество. Темпы изо дня в день растут. Все зависит от поставок, которые приходят в Казахстан. Мы сейчас запустили площадку в Караганде и начали выпускать вакцину и таким образом смогли обеспечить доступ. Помимо этого, ожидаем казахстанскую вакцину. Мы прорабатываем вопросы с другими иностранными коллегами. Сейчас идут переговоры практически со всеми известными брендами, которые заявили о том, что они зарегистрировали вакцины в своих странах. Сейчас мы находимся на этапе переговоров», - сказал Алексей Цой в интервью телеканалу «Хабар».

По данным министра, в этом месяце дополнительно произведено порядка 150 тысяч вакцин, 90 тысяч уже поставлено, а 150 тысяч дополнительно придут в конце месяца. В свою очередь 30 тысяч вакцин «Спутник V» получили из России.

«Мы ожидаем, что в апреле получим окончательные результаты по казахстанской вакцине и она также добавится в наш арсенал. Плюс другие компании, с которыми мы также активно работаем. На финальных этапах согласования. Поэтому наше видение такое, что мы ускоримся. Наша задача - до осени критическую массу должны вакцинировать и сейчас с каждым месяцем будет геометрическая прогрессия», - отметил А. Цой.