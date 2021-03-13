Сколько казахстанцев привились вакциной от коронавируса
«На начальном этапе мы на сегодняшний день привили уже порядка 59 тысяч человек, это не маленькое количество. Темпы изо дня в день растут. Все зависит от поставок, которые приходят в Казахстан. Мы сейчас запустили площадку в Караганде и начали выпускать вакцину и таким образом смогли обеспечить доступ. Помимо этого, ожидаем казахстанскую вакцину. Мы прорабатываем вопросы с другими иностранными коллегами. Сейчас идут переговоры практически со всеми известными брендами, которые заявили о том, что они зарегистрировали вакцины в своих странах. Сейчас мы находимся на этапе переговоров», - сказал Алексей Цой в интервью телеканалу «Хабар».
По данным министра, в этом месяце дополнительно произведено порядка 150 тысяч вакцин, 90 тысяч уже поставлено, а 150 тысяч дополнительно придут в конце месяца. В свою очередь 30 тысяч вакцин «Спутник V» получили из России.
«Мы ожидаем, что в апреле получим окончательные результаты по казахстанской вакцине и она также добавится в наш арсенал. Плюс другие компании, с которыми мы также активно работаем. На финальных этапах согласования. Поэтому наше видение такое, что мы ускоримся. Наша задача - до осени критическую массу должны вакцинировать и сейчас с каждым месяцем будет геометрическая прогрессия», - отметил А. Цой.