Сколько казахстанцев получили ревакцинацию против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О темпах вакцинации и ревакцинации населения рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня против коронавирусной инфекции первым компонентом привито 82,1% подлежащего взрослого населения, что составляет 53,4% общей численности населения РК. Вторым компонентом привито 9,4 млн человек, это 78,5% подлежащего населения и 49,9% общего населения республики», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

Она подчеркнула, что на сегодня одной из ведущих мер профилактики остается ревакцинация.

«В текущем году отмечается рост темпа ревакцинации, на сегодня ревакцинацию получили 2,43 млн человек, что составляет 52,6% подлежащего контингента», - отметила министр.

«Для сохранения имеющегося уровня коллективного иммунитета необходимо не снижать темпы ревакцинации», - добавила глава Минздрава.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.