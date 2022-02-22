+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько казахстанцев получили ревакцинацию против коронавируса

22 Февраля 2022 09:41
Поделиться:
Сколько казахстанцев получили ревакцинацию против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О темпах вакцинации и ревакцинации населения рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие послабления ограничительных мер приняты в Казахстане
Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК Какие штаммы коронавируса циркулируют в Казахстане Заболеваемость КВИ снизилась в Актюбинской области

«На сегодня против коронавирусной инфекции первым компонентом привито 82,1% подлежащего взрослого населения, что составляет 53,4% общей численности населения РК. Вторым компонентом привито 9,4 млн человек, это 78,5% подлежащего населения и 49,9% общего населения республики», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

Она подчеркнула, что на сегодня одной из ведущих мер профилактики остается ревакцинация.

«В текущем году отмечается рост темпа ревакцинации, на сегодня ревакцинацию получили 2,43 млн человек, что составляет 52,6% подлежащего контингента», - отметила министр.

«Для сохранения имеющегося уровня коллективного иммунитета необходимо не снижать темпы ревакцинации», - добавила глава Минздрава.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Ажар Гиният  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Какие послабления ограничительных мер приняты в Казахстане
Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
Какие штаммы коронавируса циркулируют в Казахстане
Заболеваемость КВИ снизилась в Актюбинской области
Популярное
1 От чего зависит размер пенсии в Казахстане
2 Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
3 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
4 Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
5 Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
6 Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Читайте также
До 1,2 тысячи снизился прирост заболеваемости в Казахстане
Казахстан на 120-ом месте по заболеваемости коронавирусом
От чего зависит размер пенсии в Казахстане
Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив