Сколько казахстанцев пользуются проектом «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о масштабировании проекта «Ashyq» по республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с НПП «Атамекен», Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития и местными исполнительными органами в целях установления баланса между ограничительными мерами и работой бизнеса в январе 2021 года была начата реализация пилота по внедрению мобильного приложения «Ashyq» в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, с 26 апреля проект масштабирован на всю страну: на сегодняшний день «Ashyq» реализуется на следующих объектах предпринимательства – это фитнесс-клубы, СПА-центры, бассейны, боулинг, бильярдные, компьютерные клубы, кинотеатры, концертные залы, объекты общественного питания, межобластные и городские нерегулярные перевозки.

«Предусмотрено также добровольное участие в «Ashyq» отдельных сфер деятельности, предусматривающее установку мобильного приложения «Ashyq» для обеспечения безопасности сотрудников и минимизации распространения COVID-19. Для участников «Ashyq» разработаны обучающие видеоролики, алгоритм выдачи объектам QR-кодов. Учитывая возможные риски подключения в проект недобросовестных участников, определены критерии по их исключению», - отметил министр.

«Принимаемые меры направлены на регулирование деятельности объектов предпринимательской и (или) иной деятельности, ограничения по местам массового скопления людей. На 27 апреля общее количество участников проекта составило – 1658, пользователей приложения более 378 тысяч», - заключил А. Цой.