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    16:15, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько Казахстан зарабатывает на сельском хозяйстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о доходах в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сельское хозяйство во всем мире является дотационной отраслью. Это подтверждается международным опытом. В тоже время эффективность оказываемой господдержки подтверждается положительной динамикой роста практически по всем макроэкономическим показателям в отрасли АПК по итогам 2020 года. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,6% и составил 6,3 трлн тенге. Это наибольший рост среди стран Евразийского экономического союза», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    При этом производство продуктов питания выросло на 4%.

    «Израсходовав 350 млрд тенге субсидий, республика произвела продукцию на 6,3 трлн тенге. Приток инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 15%, в производство продуктов питания – на 13,5%. В результате общий объем инвестиций в АПК составил 677,2 млрд тенге, превысив плановое значение на 154,2 млрд тенге (523 млрд тенге). Объем роста производства АПК подтверждается увеличением экспорта переработанной сельхозпродукции, который увеличился на 22% и составил 1,3 млрд долларов США (в 2019 году – 1,1 млрд тенге)», - отметил заместитель главы Правительства.

    «Эффективность проводимой политики по обеспечению продовольственной безопасности подтверждает и Глобальный рейтинг продовольственной безопасности, проводимый британским журналом Economist, где Казахстан по итогам 2020 года поднялся на 16 позиций и занял 32 место из 113 стран мира, опередив Турцию и Бразилию», - заключил Р. Скляр.

    Ранее заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил о предпринимаемых Правительством мерах против импортозависимости в сфере продовольствия.


    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Правительство РК Экономика
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