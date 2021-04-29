Сколько казахов вернулось на историческую родину за годы независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более миллиона казахов вернулись на историческую родину за годы независимости. Об этом заявил корреспондент телеканала «Астана» по Костанайской области Зангар Санай, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нурсултан Абишевич, благодаря вашему начинанию «Нұрлы көш» за 30 лет независимости на свою историческую родину в Казахстан вернулось более миллиона человек», - сказал Зангар Санай.

Спикер добавил, что каждый казах, возвращаясь на родину, прежде всего, должен думать о том, что он сможет дать своей стране.

Отметим, что в Нур-Султане состоялась XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана. Сессия прошла под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн приняло участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.