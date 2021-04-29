Сколько казахов вернулось на историческую родину за годы независимости
«Нурсултан Абишевич, благодаря вашему начинанию «Нұрлы көш» за 30 лет независимости на свою историческую родину в Казахстан вернулось более миллиона человек», - сказал Зангар Санай.
Спикер добавил, что каждый казах, возвращаясь на родину, прежде всего, должен думать о том, что он сможет дать своей стране.
Отметим, что в Нур-Султане состоялась XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана. Сессия прошла под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн приняло участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.