Сколько картофеля производят в Северо-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько картофеля и моркови производят в Северо-Казахстанской области, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Северо-Казахстанская область производит 592,3 тыс. тонн картофеля и 37 тыс. тонн моркови. Доля предприятий составляет приблизительно 100 тыс. тонн, остальная часть – производится личными подсобными хозяйствами», - сказал Бахыт Султанов.

Вместе с тем, как отметил министр, строительство оптово-распределительного центра ОРЦ-Хранение в городе Петропавловске позволит обеспечить площадями хранения сельхозтоваропроизводителей в радиусе 50 км и охватит район им. Магжана Жумабаева, Кызылжарский, Мамлютский, Аккайынский районы.

«С акиматом Северо-Казахстанской области проработан вопрос выделения земельного участка в городе Петропавловск. На площади в 21,3 га имеются складские помещения, железнодорожный тупик. Создание ТЛХ (торгово-логистического хаба) придаст дополнительный импульс для развития региона, конкурентоспособных производств, освоения выпуска новых видов продукции, сохранения сельхозпродукции региона и привлечения инвестиций», - добавил Бахыт Султанов.



