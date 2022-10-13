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Сколько кандидатов в Президенты РК соответствуют требованиям закона
13 Октября 2022, 19:32

Сколько кандидатов в Президенты РК соответствуют требованиям закона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК сообщили о том, сколько кандидатов в президенты РК соответствуют требованиям закона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом 12 кандидатов сдали свои документы в Центральную избирательную комиссию. В свою очередь, мы проверили соответствие документов требованиям закона, провели работу в соответствии с законом. Сегодня стало известно о несоответствии трех кандидатов требованиям закона. В отношении еще одного кандидата вынесем решение по результатам судебного процесса. Эта работа ведется. Мы не выносили решение о приостановлении. В целом полностью рассмотрели соответствие кандидатов требованиям закона», - сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман.

Таким образом, кандидатуры Касым-Жомарта Токаева, Мейрама Кажыкена, Жигули Дайрабаева, Каракат Абден, Жуматая Алиева, Салтанат Турсынбековой, Бакыта Жанабаева, Нурлана Ауесбаева соответствуют требованиям закона, предъявляемым к ним Конституцией РК и Конституционным законом «О выборах в РК».

Ранее в Центральной избирательной комиссии пояснили, в каких случаях кандидатам возвращается избирательный взнос.

Также сообщалось, чьи документы не приняла Центральная избирательная комиссия.

Подводя итоги экзамена на знание государственного языка, члены лингвистической комиссии оценили уровень владения кандидатов в Президенты РК государственным языком.


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