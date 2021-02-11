Сколько камер «Сергек» установят в этом году в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в 2021 году будут дополнительно установлены 362 поста аппаратно-программного комплекса «Сергек» - 2088 камер. Об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи, начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов рассказал об эффективности этих камер.

«Сейчас жители понимают, что камеры «Сергек» действительно показали эффект по дорожной безопасности и по другим случаям. Жители сейчас просят поставить «Сергек», так как контролируют скоростной режим. Мы в этом году хотим увеличить количество постов «Сергек», которые показали свою эффективность», - отметил К. Таймерденов.

В пресс-службе Департамента полиции уточнили, что в этом году планируется дополнительно установить 362 поста АПК «Сергек» - это 2088 камер. На сегодняшний день в городе функционирует 464 АПК «Сергек» - это 2302 камеры (383 линейных и 383 перекрестков).

Глава полиции дополнил, что в этом году в городе планируется строительство новых 40 светофоров.

«В результате проводимой работы по итогам 2020 года количество дорожно-транспортных происшествий снижено на 25,9 %. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снижено на 27,7%, в том числе с участием детей - в 2,4 раза. Вместе с тем, информирую, что акиматом утвержден Комплексный план по совершенствованию организации дорожного движения и повышению дорожной безопасности на 2021-2023 годы. В целях снижения аварийности в мегаполисе, в рамках проекта «Vision Zero Almaty» и комплексного плана, в 2021 году намечено строительство 70 регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, а также 40 светофорных объектов. Кроме того, будет установлено и заменено более 3 тысяч дорожных знаков. Реализуемые мероприятия позволят снизить аварийность на 15-20% и улучшить экологическую ситуацию до 10%», - подытожил Канат Таймерденов.

Ранее сооснователь проекта «Сергек» Кайрат Ахметов ответил, будут ли распознавать лица камеры «Сергек» в будущем.