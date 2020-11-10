Сколько избирательных участков откроют свои двери на выборах депутатов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько избирательных участков откроют свои двери на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане, сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поданным пресс-службы Центризбиркома, в 14 регионах и трех городах республиканского значения откроется более 10 тысяч избирательных участков, где смогут проголосовать граждане нашей республики

Отметим, что согласно выборного законодательства республики, право участвовать в голосовании на выборах имеют все граждане страны по достижении восемнадцатилетнего возраста, вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств.

Правом голоса также смогут воспользоваться и наши соотечественники, находящиеся за рубежом. Для них будут открыты 66 избирательных участков в 51 стране.

В ЦИК пояснили, что в списки будут включены все граждане, проживающие или находящиеся в длительной заграничной командировке в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина республики.

Граждане Республики, прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям, в служебные, деловые и туристические поездки, при их обращении в участковую избирательную комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан включаются в список избирателей. Списки составляются на основе данных, представляемых руководителями названных представительств и капитанами судов

Кроме того, как отметил член Центризбиркома Ерлан Дауылбаев, в целях реализации Конвенции ООН о правах инвалидов, в 2017 году при Центризбиркоме создана Рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов. На сегодня состав рабочей группы обновлен, из 15 членов Рабочей группы 9 - представители общественных объединений инвалидов.

Центризбиркомом, в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, проводится системная работа по вовлечению граждан с ограниченными возможностями в общественную жизнь.

В 2018 году в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» впервые были введены нормы, направленные на дальнейшее обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.

Закон предусматривает, что участковая избирательная комиссия должна принимать необходимые меры по реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями, при этом местные исполнительные органы обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе по этому направлению.

Нововведение также предполагает, что при оборудовании помещения для голосования, должны обеспечиваться условия для беспрепятственного доступа избирателей, являющихся гражданами с ограниченными возможностями, и голосования в нем.

«В частности, на избирательном участке должны быть предусмотрены тактильные указатели, компьютер с монитором, а также наушники для слепых, слабовидящих и слабослышащих, кабина для тайного голосования с наличием в ней стола с дополнительным освещением, трафаретами, средствами оптической коррекции и другое», - пояснил Ерлан Дауылбаев.

Кроме того, надо отметить, что правом своего голоса также смогут воспользоваться и граждане, находящиеся в заключении.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, в домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах нахождения граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания на судах, принадлежащих Республике Казахстан и находящихся в день выборов в плавании,

в воинских частях будет действовать 492 избирательных участка.

Ранее Глава государства подписал Указ о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента и депутатов маслихатов всех уровней.

Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года.

Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести постоянное наблюдение за соблюдением законности, прозрачности и справедливости выборов.

До начала новой избирательной кампании предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны.

В частности, в рамках поправок в законодательство введен институт парламентской оппозиции.

В Конституционном законе «О выборах в Республике Казахстан» и Законе «О политических партиях» предусмотрены положения, которыми впервые в нашей парламентской практике введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи.



