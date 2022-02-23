Сколько источников энергии необходимо в РК для полного обеспечения потребностей экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики РК пояснили причины строительства АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопрос о том, насколько необходимо строительство АЭС в РК и можно ли решить вопрос путем бартера урана на электричество, был задан специалистам Министерства энергетики РК на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

По словам директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РК Айдоса Дарибаева, такое бартерное соглашение не может гарантировать Казахстану отсутствие дефицита электроэнергии.

«Когда мы импортируем электроэнергию, мы сталкиваемся с зависимостью. Вред нашей национальной безопасности. При подготовке концепции энергобаланса до 2035 года мы определили, сколько источников энергии необходимо построить для полного обеспечения потребностей экономики. Будем работать над тем, чтобы довести до такой возможности. Ведь могут быть разные ситуации. Республика Казахстан должна полностью производить энергию, которую мы потребляем», - сказал Айдос Дарибаев.

По его словам, урановый рынок имеет свои правила.

«Сторона, которая установит реактор, и сторона, которая потребит технологию, могут заранее закрепить откуда они будут получать топливо во время переговоров. Поэтому, я считаю, что вопрос топлива по переговорам о строительстве АЭС в Узбекистане, о котором вы говорите, тоже вошел в договор. Даже если мы использовали бы атомную энергию из других стран, передавая уран, есть вопрос безопасности. Да, мы можем поставлять уран. Но по электричеству все равно будем зависеть», - пояснил Айдос Дарибаев.

Ранее в Минэнерго РК представили данные о структуре энергетических мощностей, которые планируется запустить в Казахстане к 2035 году.