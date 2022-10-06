Сколько иностранцев работает в фонде «Самрук-Қазына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В группе компаний фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» работают более 740 иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая численность работников группы компаний фонда – свыше 250 тыс. человек, иностранных специалистов у нас – 749. Из них, нужно отметить, производственный персонал – 613, административно-управленческий персонал – 133 человека. Чтобы вы понимали, у нас есть некоторые паритетные компании, то есть совместные. Там есть уставы, где прописывается, что определенную должность будут занимать представители второй стороны. В целом, я считаю, что это небольшая доля», - сообщил на пресс-конференции управляющий директор по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов.

Он отметил работу единой онлайн платформы рекрутинга «Samruk Qyzmet», где, по его данным, сегодня зарегистрировано более 480 компаний и свыше 123 тыс. соискателей. За весь период работы платформы (с 2019 года) опубликовано более 20 тыс. вакансий, с начала этого года – свыше 11 тыс. Более 7 тыс. человек устроились на работу.









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